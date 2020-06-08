مسئول سابق في البترول يرصد إنجازات القطاع خلال 6 سنوات

قال مدحت يوسف، النائب السابق لرئيس هيئة قطاع البترول، إن مصر شهدت خلال الـ6 سنوات الماضية إنجازات غير مسبوقة في قطاع البترول.أضاف يوسف، في مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "حققت مصر نتائج لم تتحقق من قبل في البترول ومنها الاكتفاء الذاتي، وتأمين احتياجات البلاد من المنشآت البترولية بدون اختناقات، كما ساعد في خلق العديد من الاستثمارات في جميع النواحي بقطاع البترول، وأدى ذلك لوضع مصر في مكانة عالمية مميزة".وأكد أن هذه الطفرة كانت بدايتها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، الذي تولى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي المفاوضات بنفسه من سدد المديونيات وشراء الغاز من الشركاء الأجانب، وتعهده بسدادها بنفسه، لأن هذه المفاوضات كانت تريد ثقل في قيادة المفاوضات؛ لأنه كان هناك تخوف كبير من الفوضى التي كانت موجودة في مصر قبلها.