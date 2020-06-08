الجيش الليبي يعلن استمرار القتال والتصدي للغزو التركي

أكد الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، اليوم، دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لجميع الجهود الدولية لدعم الحل السياسي في ليبيا.وأعلن المسماري خلال مؤتمر صحفي عقد من بنغازي، تعهد الجيش الوطني الليبي بمواصلة قتال التنظيمات الإرهابية والتصدي للغزو التركي.وكشف اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، نزوح أكثر من 20 ألف مواطن من مدينة ترهونة التي دخلتها ميليشيات حكومة الوفاق ومعها المرتزقة السوريون بدعم تركي.وأكد المسماري في مؤتمر صحفي ببنغازي، أن ميليشيات الوفاق وتركيا ارتكبت جرائم حرب وعاثت في الأرض فسادا متعهدا بمحاسبة هؤلاء على هذه الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.وقال المسماري إن هذه الميليشيات تعدت على كرامة المواطن الليبي وفي المناطق الغربية وسرقت ونهبت أموالهم وأملاكهم.وشدد اللواء أحمد المسماري على أن الجيش الوطني سيحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويتصدى لأي عدوان على الليبيين.وقال المتحدث باسم الجيش إن الميليشيات الإرهابية استهدفت اليوم المدنيين في مدينة سرت مشيرا إلى استشهاد 7 أفراد من عائلة واحدة فقط من بينهم أطفال ونساء.