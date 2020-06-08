عودة 166 عالقا بالسعودية إلى مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، 166 عالقا بالملمكة العربية السعودية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.يأتي ذلك في إطار الجسر الجوي الذي تسيره وزارة الطيران المدني لنقل العالقين بالخارج، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترزاية والوقائية المتبعة في تلك الحالات.ووصلت الرحلة رقم 2450 التابعة لشركة الخطوط الجوية «إير كايرو» لمطار القاهرة الدولي وعلى متنها 166 راكبا، وأجرت على الفور سلطات الحجر الصحي الفحصوات الطبية للركاب العائدين للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا، وتم السماح لهم بمغادرة المطار عقب توقيع إقرار العزل الذاتي المنزلي لمدة 14 يومًا.