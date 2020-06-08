نقيب المحامين يدعو لجنة البت في أدلة الاشتغال للاجتماع 20 يونيو

دعا نقيب المحامين رجائي عطية، لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال، للاجتماع يوم السبت الموافق 20 يونيو الجاري، الساعة العاشرة صباحًا.ونص قرار النقيب: "تدعى لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال يوم السبت الموافق 2062020 الساعة العاشرة صباحًا للنظر فيما قدم من طلبات إعادة من الزوال يتوقف الفصل فيها على تقدير أدلة الاشتغال المقدمة من الطالب، على أن يراعى ترتيب تقديم الطلبات في الفحص والعرض على اللجنة".