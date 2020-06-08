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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الأزهر يوضح حكم بيع بلازما المتعافى من كورونا (فيديو)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:00 ص
بلازما
بلازما
هدير شعراوي
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قال الشيخ صالح عبدالحميد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن المركز العالمي للفتوى، دعا المتعافين من فيروس كورونا، للتبرع بالبلازما كنوع من تقديم الشكر لله بعد نعمته عليهم بالشفاء من المرض، موضحا أن البشرية جميعها تتكاتف من أجل مواجهة هذا الفيروس.

وأضاف عبد الحميد، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز، أن المركز أيضًا حرم بيع البلازما مقابل المال لكونها تعد جزءا من جسد الإنسان وبيع أي جزء من الجسد حرام شرعا.

وأوضح أن التخاذل عن التبرع بهذه البلازما يعد إثما كبيرا، مشيرا إلى أن هذا التبرع واجب شرعي ووطني وإنساني ولا يجوز استغلال حاجة البعض من أجل الحصول على المال.

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