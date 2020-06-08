رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم كوريا الشمالية يشدد على ضرورة الاكتفاء الذاتى

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:02 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
وكالات
طباعة
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الإثنين، أن الزعيم كيم جونج أون
حضر اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الكوريين الحاكم، حيث جرى مناقشة مشروعات اقتصادية من بينها الصناعة الكيماوية.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع، الذي يستمر يومين، يأتي في وقت من الغموض الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية، التي تضع ضغوطا إضافية على الاقتصاد الكوري الشمالي المتأثر سلبا بالفعل بعقوبات دولية تهدف إلى وقف برنامج بيونجيانج النووي.

وقالت الوكالة إن الاجتماع ناقش "قضايا حاسمة ناجمة عن مواصلة تطوير الاقتصاد القائم على الاكتفاء الذاتي وتحسين مستوى معيشة الناس".

وأضافت أن اجتماع المكتب السياسي شدد مرارا على أن الصناعة الكيماوية تمثل "قوة دفع للاقتصاد الوطني".

وقالت إن "كيم" شدد على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لزيادة القدرة على إنتاج المخصبات".

وبعد أسابيع من التكهنات المكثفة بشأن صحته، ذكرت وكالة الأنباء الكورية أن كيم حضر افتتاح مصنع للأسمدة في أول مايو، حيث شدد أيضا على بناء منازل كوسيلة لتحسين مستوى معيشة الكوريين الشماليين.

موضوعات متعلقة

«دخان مفقود».. سر اختفاء السجائر المحلية من الأسواق

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعدل بعد حذف المواد غير المضافة للمجموع

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

بث مباشر.. مؤتمر وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

ريهام حجاج تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

الجيش الليبى يتوعد بـ«رد قوى» حال اختراق الهدنة المصرية

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

منوعات

«أيام كورونا»: روشتة طبية لحاملي الفيروس ومدة تفشي العدوى

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

غواصة روسية تستكشف أعماق خندق ماريانا

ابتكار جديد وتطبيقات مبهرة في عالم الأقمشة الذكية

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

ننشر أسماء الفائزين بمسابقة «تراثى 5»

«روايات السيرة الهلالية».. إصدار حديث للمركز القومى للمسرح

حسن عبدالموجود: القصة القصيرة تستطيع حجز مكانة كبيرة على ساحة الأدب

عبد السلام الشاذلي يكشف سبب اتجاه الكتاب الشباب إلى الرواية