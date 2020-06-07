اللجنة العليا لمياه النيل تبحث آخر تطورات ملف سد النهضة

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم، اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزير الخارجية ووزير الموارد المائية والري وممثلي وزارة الدفاع والمخابرات العامة.وتم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة ومناقشة مجمل الموضوعات والقضايا المثارة.