تونس تؤكد دعمها للشعب الليبي ومؤسساته

أعلنت تونس اليوم الأحد، عن دعمها الثابت للشعب الليبي ومؤسسات دولته كما حددتها قرارات الشرعية الدولية والاتفاق السياسي بما يضمن وحدة ليبيا وسيادتها وفقا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.وفي وقت سابق من اليوم، دعت بريطانيا الأطراف الليبية للانخراط بشكل عاجل في المحادثات الرامية للتوصل إلى حل سياسي.