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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بالظاهر

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:09 ص
حريق
حريق
حسام التمساح
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أمرت نيابة الظاهر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم الظاهر مما أسفر عن مصرع ربة منزل وأمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى أحدى العقارات فى الظاهر ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق مما اسفر عن مصرع ربة منزل تم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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