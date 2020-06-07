كورونا يلحق خسائر بنسبة 15% من الناتج الإجمالي المحلي في إيران

صرح وزير الاقتصاد والمالية الإيراني فرهاد دجبسند، بأن تفشي فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد-19) ألحق خسائر بنسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.وأضاف الوزير الإيراني - في تصريحات أدلى بها أمام البرلمان الإيراني اليوم الأحد وبثتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية - أنه حتى لو جرت صادرات النفط بلا معوقات ناجمة عن الحظرالأمريكي، فإن بلاده لن تصل إلى جميع المصادر اللازمة، وأنه يتعين اعتماد الميزانية دون الاعتماد على النفط خلال العام الجاري، والاعتماد على العوائد الضريبية فقط.