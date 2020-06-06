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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة فرنسية: الغاز الليبي هدف أردوغان الحقيقى من احتلال طرابلس

السبت 06/يونيو/2020 - 07:17 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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أكدت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وراء مساندته لميلشيات فايز السراج، في ليبيا، مشيرة إلى أن الغاز الليبي هو الهدف الحقيقي للجيش التركي من احتلال ليبيا، وهو قلب الاشتباك العسكري التركي في طرابلس.

وذكرت الصحيفة أن الدعم العسكري التركي، مكّن قوات السراج من الاستيلاء على مطار طرابلس الدولي، موضحة أن ذلك الاستيلاء جاء بعد أن أعلنت الأمم المتحدة استئناف المحادثات بين الطرفين.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن أردوغان يعتزم جني ثمار دعمه للسراج عسكريًا وماليًا، بسرقة والاستيلاء على ثروة الطاقة وهي العنصر الرئيسي للغزو التركي لليبيا، وفقًا للصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنقرة صعدت الدعم العسكري لمرتزقة الوفاق في ديسمبر الماضي، بعد توقيع اتفاق تعاون عسكري مع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة طرابلس للاستيلاء على ثروات البحر المتوسط.

ومن خلال الاتفاقية، تتولى تركيا حقوق التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط​​، وهو مشروع أدانته اليونان وقبرص ومصر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا واعتبرته غير قانوني.

كما نوهت الصحيفة بأن السراج التقى قبل يومين بأردوغان، موضحة أنه على ما يبدو كان يريد طمأنته بالوفاء بوعده بسيطرة تركيا على الثروات الليبية.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال الزيارة أراد أردوغان التأكيد على السراج بأهمية التعاون في مجال الطاقة، بموجب الاتفاقية البحرية الموقعة مع حكومة طرابلس في نوفمبر الماضي 2019.

وحذرت الصحيفة من قيام تركيا بأنشطة حفر جديدة في مناطق شرق البحر المتوسط، وبالتالي زيادة التوترات مع اليونان.

وعلى الجانب الآخر، شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على الحاجة إلى تجديد المحادثات بين المعسكرين، في إشارة إلى الأطراف الليبية المتصارعة.

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