نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى الحميات للعزل (صور)
السبت 06/يونيو/2020 - 05:55 م
هدى الأميرطباعة
تفقد نائب محافظ الأقصر، محمد عبدالقادر خيري، اليوم السبت، مستشفى الحميات المخصصة للعزل بالحبيل بمركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية.
رافق نائب محافظ الأقصر خلال جولته، اللجنة المشكلة بالقرار رقم 191 لسنة 2020 للمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات، وكل من وكيل وزارة الصحة الدكتور السيد عبد الجواد، ومدير مستشفى الحميات الدكتور محمد الرملى، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة أحمد حسن، وعضو من إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وعدد من قيادات الأجهزة المختصة، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية.
وتابعت اللجنة خلال الجولة، التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، وجاهزية الأطقم الطبية والتمريض، كما تم متابعة مدى توافر المستلزمات الطبية وصرفها وتيسير الحصول عليها، ومدى رضا المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث تم الاستماع إلى عدد من المرضى وتلبية عدد من الطلبات الخاصة بهم من جانب مديرية الصحة بالمحافظة.
يذكر أن مستشفى الحميات تم اختيارها ضمن المستشفيات المخصصة بمحافظة الأقصر، وتضم 52 سريرًا لاستقبال وعزل حالات المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.
رافق نائب محافظ الأقصر خلال جولته، اللجنة المشكلة بالقرار رقم 191 لسنة 2020 للمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات، وكل من وكيل وزارة الصحة الدكتور السيد عبد الجواد، ومدير مستشفى الحميات الدكتور محمد الرملى، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة أحمد حسن، وعضو من إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وعدد من قيادات الأجهزة المختصة، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية.
وتابعت اللجنة خلال الجولة، التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، وجاهزية الأطقم الطبية والتمريض، كما تم متابعة مدى توافر المستلزمات الطبية وصرفها وتيسير الحصول عليها، ومدى رضا المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث تم الاستماع إلى عدد من المرضى وتلبية عدد من الطلبات الخاصة بهم من جانب مديرية الصحة بالمحافظة.
يذكر أن مستشفى الحميات تم اختيارها ضمن المستشفيات المخصصة بمحافظة الأقصر، وتضم 52 سريرًا لاستقبال وعزل حالات المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.