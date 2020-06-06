نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى الحميات للعزل (صور)

تفقد نائب محافظ الأقصر، محمد عبدالقادر خيري، اليوم السبت، مستشفى الحميات المخصصة للعزل بالحبيل بمركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية.رافق نائب محافظ الأقصر خلال جولته، اللجنة المشكلة بالقرار رقم 191 لسنة 2020 للمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات، وكل من وكيل وزارة الصحة الدكتور السيد عبد الجواد، ومدير مستشفى الحميات الدكتور محمد الرملى، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة أحمد حسن، وعضو من إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وعدد من قيادات الأجهزة المختصة، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية.وتابعت اللجنة خلال الجولة، التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، وجاهزية الأطقم الطبية والتمريض، كما تم متابعة مدى توافر المستلزمات الطبية وصرفها وتيسير الحصول عليها، ومدى رضا المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث تم الاستماع إلى عدد من المرضى وتلبية عدد من الطلبات الخاصة بهم من جانب مديرية الصحة بالمحافظة.يذكر أن مستشفى الحميات تم اختيارها ضمن المستشفيات المخصصة بمحافظة الأقصر، وتضم 52 سريرًا لاستقبال وعزل حالات المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.