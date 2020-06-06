الكنيسة الكاثوليكية تحيى تذكار القديس نوربرتس الأسقف اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم، بإحياء ذكرى رحيل القديس نوربرتس الأسقف.وكان قد ولد القديس نوربرتس في عام 1080 في مقاطعة "رينانيا" في ألمانيا، وعاش حياة بعيدة عن الله إلى أن ارتد وتاب بعد أن تعرض لصاعقة كادت تنهي حياته، فكانت له فرصة للاهتداء.واعتنق الحياة الرهبانية، وسيم كاهنًا في عام 1115 وتميز بزهده الشديد، واختار الحياة الرسولية وقام بمهمة الوعظ، ولا سيما في فرنسا وألمانيا.ووضع مع بعض رفقائه في مدينة بريمونتريه في فرنسا، وأسس رهبنة جديدة تجمع بين الحياة الديرية والرسولية، ضم إليها أيضًا عددًا كبيرًا من المؤمنين العلمانين رجالًا ونساء.نسب الرهبنة إلى المدينة التى نشأ فيها فتسمت باسمه، واختير أسقفًا على "ماغدبورغ " في ألمانيا عام 1126، فعمل على إصلاح الحياة المسيحية وعلى نشر الإيمان بين الشعوب المجاورة، حتى رحل عن العالم في عام 1134.