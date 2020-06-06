«حفتر»: ملتزمون بمخرجات برلين.. وتركيا راعية الإرهاب في العالم

قال المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إن تركيا ترعى الإرهاب أمام العالم وتنقل العناصر الإرهابية من مكان إلى آخر داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعرقل تسوية الأزمة الليبية.وأكد المشير خليفة حفتر، خلال المؤتمر الصحفي، وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وضرورة القضاء على المجموعات الإرهابية، لافتًا إلى أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي ملتزمة بمخرجات برلين.وأضاف: "شاركنا في خمس محطات تفاوضية مهمة وبدرجة عالية من المسئولية لإخراج وطننا من أزماته السياسية والأمنية والاقتصادية".وأشار إلى أن الطرف الثاني كان في كل محطة يضرب بالتزاماته عرض الحائط، نتيجة لسيطرة الميليشيات الإرهابية على قراره السياسي، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف نشاط تركيا في ليبيا.واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، كلًا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.