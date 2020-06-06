بالأرقام.. تفاصيل مخطط مشروع الإسكان الاجتماعى والأبراج السكنية برشيد الجديدة

بالأرقام.. تفاصيل مخطط مشروع الإسكان الاجتماعى والأبراج السكنية برشيد الجديدة
السبت 06/يونيو/2020 - 07:07 ص
علا العلافطباعة
كشف المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، والمشرف على منطقة غرب كارفور بالإسكندرية، أنه يجرى تنفيذ عدد 25 عمارة سكنية من اإجمالي 79 عمارة بواقع 1897 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي المميز ذو الطابع الساحلي بتكلفة تقديرية 838.970 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة انجاز المشروع نحو 5%، ويقام على مساحة 268 فدانًا، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة العاجلة في 30 يونيو2022.
وقال "إبراهيم"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن المشروع يشمل تنفيذ جامعة رشيد الجديدة ومدارس لمختلف المراحل ومنطقة خدمات بالتوازي مع تنفيذ العمارات، مشيرًا إلى أنه يجرى تصميم الطرق والمرافق ومحطة تحلية لمياه البحر لتغذية المرحلة العاجلة من المشروع بطاقة 5000 متر مكعب يوميًا للمرحلة الأولى، موضحًا أنه يتم البدء في التنفيذ فور الانتهاء من التصميمات واعتمادها من هيئة المجمعات العمرانية.
وأضاف أنه جاري تنفيذ 15 برجًا سكنيًا بدروم وأرضي و12 دور متكرر بوحدات سكنية كاملة التشطيب سوبر لوكس ضمن المرحلة الأولي للمشروع، بتكلفة تقديرية 1.407 مليار جنيه، ويقام المشروع على مساحة 120 فدانًا، حيث وصلت نسبة انجاز المشروع لنحو 10%، متوقعًا أنه سيتم الانتهاء منه في 30 يونيو 2022.
وأشار رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، إلى أنه جاري الانتهاء من تصميمات المرافق للبنية التحتية، وإنهاء تنسيقات ربطها على المرافق الرئيسية لمحافظة الإسكندرية، كما أنه جاري الانتهاء من تصميمات تنفيذ عدد 200 فيلا، وفور الانتهاء من حسابات التكاليف سوف يتم طرحها في السوق العقاري.
وقال "إبراهيم"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن المشروع يشمل تنفيذ جامعة رشيد الجديدة ومدارس لمختلف المراحل ومنطقة خدمات بالتوازي مع تنفيذ العمارات، مشيرًا إلى أنه يجرى تصميم الطرق والمرافق ومحطة تحلية لمياه البحر لتغذية المرحلة العاجلة من المشروع بطاقة 5000 متر مكعب يوميًا للمرحلة الأولى، موضحًا أنه يتم البدء في التنفيذ فور الانتهاء من التصميمات واعتمادها من هيئة المجمعات العمرانية.
وأضاف أنه جاري تنفيذ 15 برجًا سكنيًا بدروم وأرضي و12 دور متكرر بوحدات سكنية كاملة التشطيب سوبر لوكس ضمن المرحلة الأولي للمشروع، بتكلفة تقديرية 1.407 مليار جنيه، ويقام المشروع على مساحة 120 فدانًا، حيث وصلت نسبة انجاز المشروع لنحو 10%، متوقعًا أنه سيتم الانتهاء منه في 30 يونيو 2022.
وأشار رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، إلى أنه جاري الانتهاء من تصميمات المرافق للبنية التحتية، وإنهاء تنسيقات ربطها على المرافق الرئيسية لمحافظة الإسكندرية، كما أنه جاري الانتهاء من تصميمات تنفيذ عدد 200 فيلا، وفور الانتهاء من حسابات التكاليف سوف يتم طرحها في السوق العقاري.