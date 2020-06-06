بالأرقام.. تفاصيل مخطط مشروع الإسكان الاجتماعى والأبراج السكنية برشيد الجديدة

كشف المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، والمشرف على منطقة غرب كارفور بالإسكندرية، أنه يجرى تنفيذ عدد 25 عمارة سكنية من اإجمالي 79 عمارة بواقع 1897 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي المميز ذو الطابع الساحلي بتكلفة تقديرية 838.970 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة انجاز المشروع نحو 5%، ويقام على مساحة 268 فدانًا، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة العاجلة في 30 يونيو2022.وقال "إبراهيم"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن المشروع يشمل تنفيذ جامعة رشيد الجديدة ومدارس لمختلف المراحل ومنطقة خدمات بالتوازي مع تنفيذ العمارات، مشيرًا إلى أنه يجرى تصميم الطرق والمرافق ومحطة تحلية لمياه البحر لتغذية المرحلة العاجلة من المشروع بطاقة 5000 متر مكعب يوميًا للمرحلة الأولى، موضحًا أنه يتم البدء في التنفيذ فور الانتهاء من التصميمات واعتمادها من هيئة المجمعات العمرانية.وأضاف أنه جاري تنفيذ 15 برجًا سكنيًا بدروم وأرضي و12 دور متكرر بوحدات سكنية كاملة التشطيب سوبر لوكس ضمن المرحلة الأولي للمشروع، بتكلفة تقديرية 1.407 مليار جنيه، ويقام المشروع على مساحة 120 فدانًا، حيث وصلت نسبة انجاز المشروع لنحو 10%، متوقعًا أنه سيتم الانتهاء منه في 30 يونيو 2022.وأشار رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، إلى أنه جاري الانتهاء من تصميمات المرافق للبنية التحتية، وإنهاء تنسيقات ربطها على المرافق الرئيسية لمحافظة الإسكندرية، كما أنه جاري الانتهاء من تصميمات تنفيذ عدد 200 فيلا، وفور الانتهاء من حسابات التكاليف سوف يتم طرحها في السوق العقاري.