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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الإسكندرية» توضح حقيقة الفيديو المزعوم لـ«صدر المعمورة» (فيديو)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:35 م
صدر المعمورة
صدر المعمورة
هبه عويضه
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علقت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، على مقطع الفيديو الذي تداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعى والذى يدعى ناشره أنه تم تصويره بمستشفى صدر المعمورة، مؤكدة أنه لم يتم تصويره بأى من المستشفيات الموجودة بالمحافظة، ولا صحة إطلاقا للتعليق الذى وضعه ناشر الفيديو.

فيما نشرت المديرية لقطات فيديو حقيقة من داخل مستشفى صدر المعمورة بالإسكندرية، والتى تبين من خلالها ادعاء الفيديو المتداول.

وأهابت المديرية بالجميع عدم نشر صور أو مقاطع فيديو قبل التأكد من حقيقتها علما بأن قسم خدمة المواطنين المديرية يرحب باستقبال أى شكوى تخص الخدمة الصحية بالمحافظة.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تداولوا فيديو لمواطن في إحدى المستشفيات ملقى على الأرض، ويتسغيث أحد أقاربه بأنه توفي في مستشفى الصدر ولم يتم نقله بعد وفاته، مدعين أن الفيديو ينسب إلى مستشفى صدر المعمورة.

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