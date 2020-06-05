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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مكافحة كورونا: الفيروس لا ينتقل عن طريق الطعام

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:15 م
الدكتور عادل خطاب
الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات
أحمد عبد العزيز
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أكد الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالى، أن كبار السن أكثر فئة ملتزمة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وحذر خطاب خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، من مخالطة الكبار، مشيرًا إلى أن أقرب مسافة بين الشباب وبينهم تكون مترين، لافتا إلى ضرورة التعامل مع أى شكوى بسيطة على أنها إصابة بكورونا حتى يثبت العكس.

وذكر أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الطعام، ويفضل استخدام الأدوات البلاستيكية.

وشدد عادل خطاب، على ضرورة بقاء الملتزمين بالحجر المنزلى فى غرف منعزلة بسيطة الأثاث،لافتا إلى أن فيروس كورونا قد ينتقل عن طريق الأثاث حالة العطس وانتقال الفيروس عن طريق لمس يده للأثاث.

وأوضح أن احتمالات انتقال عدوى فيروس كورونا من شخص مصاب منعزل فى المنزل لشخص فى نفس المنزل ضعيفة للغاية بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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