رحيل مفاجئ.. من هو أشرف سالم الذي نعاه الوسط الفني؟

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يبلغ سالم من العمر 50 عاما، وتوفي عقب أزمة صدرية في أحد المستشفيات، ليتلقى الوسط الفني الخبر كالصاعقة، خاصة وأنه لم يتم حجزه وقت طويل في المستشفى.



من أشهر الأغنيات التي قدمها سالم، أغنية "واقع مجنون" وقبلها "ليلة حبيبي" للفنانة الكبيرة سميرة سعيد، كما لحن لمحمد منير أغنيتي "صوتك" و"ويلي"، ومع آمال ماهر قام بتلحين "مش راجعلك تاني"، ومع محمد فؤاد لحن أغنية "مش باقي على حاجة"، ومع إيهاب توفيق لحن أغنية "عامل خجول" و"أقوى من هواك"، ومع جنات لحن أغنية "جواز سفر"، ومع كارمن سليمان لحن "عيش على أعصابك".



الفنانة التونسية لطيفة نعت سالم، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا أشرف".



الفنانة مروة ناجي كتبت على تويتر لتنعى سالم، قائلة: "أنعى ببالغ الحزن والأسى أخى وصديقي العزيز الملحن سالم، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



الملحن عزيز الشافعي حرص على نعي سالم، عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "البقاء لله.. وفاة الملحن سالم ربنا يرحمه ويحسن إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون".



حرص الشاعر بهاء الدين محمد، على نعى سالم، عبر حسابه بـ"فيس بوك"، بكلمات أبكت محبي سالم، حيث قال بهاء الدين: "الملحن أشرف سالم من أقرب الناس لقلبي، ومن أقرب صحابي، ولسه من كام يوم بنضحك، واتفقنا يجيلى هو وإيهاب توفيق عشان نضحك بس خلاص مات".



وأضاف: "ماكنتش قادر أكتب بس لازم أقولكم، ادعوله هو محتاج كده، اللهم ارحمه واغفر له، وادخله الجنة دون حساب ولا سابق عذاب، محدش يحب الدنيا ولا يحب حد قوي".

الملحن سالم من أهم وأشهر الملحنين في العالم العربي، حيث تعاون مع عدد كبير من أهم النجوم في العالم العربي، واستطاع بألحانه أن يحفر عدد كبير من الأغنيات في الذاكرة.بدأ سالم مشواره عام 1998، من خلال أغنية "ليالينا الحلوة" التي تعد أول أغنية قام بتلحينها، حيث كانت من نصيب الفنان الكبير حميد الشاعري.