كلمة الرئيس السيسي خلال القمة العالمية للقاحات (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تتابع التجارب الجارية للتوصل للقاح لفيروس كورونا، والتعاون العلمي في هذا الصدد من خلال جهات البحث المصرية.وأوضح "السيسي"، خلال كلمته على هامش مشاركته عبر "فيديو كونفرانس" في القمة العالمية للقاحات، اليوم الخميس، أن مصر حرصت على تقديم يد المساعدة لبعض دول العالم الصديقة منذ بداية الجائحة للتخفيف من تداعيات الجائحة كترجمة للتضامن العالمي.وأعرب الرئيس، عن استعداد مصر لنقل تجربتها في تطبيق برامج التطعيمات الإجبارية، والتي ساهمت في الحد من أمراض ووفيات الأطفال، وعن استعدادها أيضا للمساهمة في أبحاث وتصنيع اللقاحات وتدريب الكوادر الطبية وإجراءات التجارب السريرية الإكلينيكية للقاحات والتحصينات الجديدة.