معهد الصحة العامة بالإسكندرية ينصح بتقليل متابعة أخبار كورونا

قال المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، إنه ينصح بالتقليل من التعرض للأخبار السلبية من "التليفزيون أو السوشيال ميديا" والتى تؤدي إلى زيادة الإحساس بالخوف والقلق.وطالب المعهد فى بيان أن هذه الإجراءات الوقائية ضرورية لمساعدة الجسم على تقوية جهاز المناعة ويجب تحديد مدة 30 دقيقة في اليوم فقط لمتابعة تطور اخبار فيروس كورونا لتقليل التوتر والقلق الناتج عن الاخبار السلبية والتى تدمر جهاز المناعة.وكان المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية قد أعلن فى بيان اليوم، أن الكمامات القماش أقل حماية ووقاية من الكمامات الجراحية، وفى حالة استخدامها يجب اتباع الطرق الصحيحة لتطهيرها.كان المعهد العالى للصحة العامة، بجامعة الإسكندرية، طالب بارتداء الماسك الجراحي في جميع أوقات الخروج من المنزل خاصة في الأماكن العامة مثل المحلات والمواصلات وغيرهما.وأضاف المعهد، أنه فى حال عدم توافر هذه الماسكات ينصح بارتداء الماسكات القماش سواء الجاهزة أو المصنعة في المنزل، وعلى الرغم من أن الماسكات القماش تقدم حماية أقل من الماسكات الجراحية ولكنها تعتبر أفضل من عدم ارتداء أي قناع على الوجه.