موقع إيطالي يكشف انتهاكات الطيران التركي في المتوسط

كشف موقع إيطالي، متخصص في تتبع الرحلات العسكرية فوق البحر المتوسط، انتهاكات الطيران التركي المجال الجوي في البحر المتوسط.ورصد موقع «إيتاميل رادار»، الإيطالي المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية فوق البحر المتوسط، رحلة تابعة لقوات الطيران التركية من إسطنبول إلى مصراتة، قامت بها طائرة من طراز «Lockheed C-130، reg. 63-13188».كما رصد الموقع الإيطالي رحلة دورية قامت بها طائرة دون طيار تابعة للبحرية التركية من نوع «TCB807» غادرت من مطار جتشيتكالي، شمال قبرص.وأكد الموقع أنه حتى الآن لا توجد رحلة أخرى للقوات الجوية التركية من مصراتة كما كان في الوقت السابق.