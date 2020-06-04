زيادة التفتيش الطبى للعائدين بمطار القاهرة عقب إلغاء الحجر الصحى

بدأت إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، برئاسة الدكتور حازم حسين، خلال الساعات الماضية، تنفيذ إجراءات إلغاء الحجر الصحى الصادر من وزارة الصحة والسكان على العديد من الرحلات الجوية الاستنثائية القادمة من وإلى القاهرة لنقل المصريين العالقين بمختلف أنحاء العالم، حيث تم اتخاذ زيادة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف الراهنة.وسيتم الكشف على الركاب فور وصولهم إلى المطار عبر استخدام أحدث الأجهزة والماسحات الطبية بكافة مبانى المطار الثلاثة بالإضافة إلى صالة رقم 4 والمخصصة لكبار الشخصيات والطائرات الخاصة، للتأكد من عدم حملهم الفيروس، وفى حالة الاشتباه أو الاصابة يتم نقلهم مباشرة عبر سيارات إسعاف المطار إلى مناطق العزل الطبى المخصصة من جانب الدولة.وفى حالة خلو الركاب من الفيروس يتم السماح لهم بمغادة المطار للعودة إلى المنزل عقب توقيعه على إقرار العزل الطبى بالمنزل.وتستغرق عمليات الكشف الطبى على الركاب القادمين من الخارج أقل من ساعة، كما يحرص مسئولى إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة على التباعد الاجتماعي بين الركاب أثناء عمليات الكشف، كما تعمل جميع الفرق الطبية والوقائية بكامل طاقتها العمالية، خاصة فى ظل الظروف الراهنة وعقب إلغاء الحجر الصحى، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية تنفيذا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.ويستقبل مطار القاهرة الدولى، طوال اليوم الخميس، عددا من الرحلات الجوية الاستثنائية القادمة من مختلف أنحاء العالم لنقل آلاف المصريين العالقين بالخارج والراغبين فى العودة الى أرض الوطن، عقب انتشار وتفشى فيروس " كوفيد 19 "، حيث سيتم الكشف عليهم طبيا والسماح لهم بمغادرة المطار فى حالة عدم وجود أية حالات مصابة أو مشتبه بها للعزل الطبى بالمنزل، عقب قرار وزارة الصحة والسكان بإلغاء الحجر الصحى للعائدين من الخارج.