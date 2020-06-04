أسعار العملات بالبنوك اليوم الخميس 4 - 6 - 2020
الخميس 04/يونيو/2020 - 07:11 ص
وسام عطيةطباعة
رصدت «الدستور» أرتفاع أسعار الدولار ليتجاوز الـ16 جنيهًا ليسجل أعلى مستوى له منذ 5 أشهر مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ووفقًا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة.
ونقدم لكم تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي جائت على النحو التالي:
أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الخميس 4 - 6 - 2020:
بنك مصر
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.01- 16.11
يورو 17.88- 18.08
الجنيه الإسترليني 20.08 - 18.08
دينار كويتي 50.56 - 51.29
ريال سعودي 4.18 - 4.29
درهم إماراتي 4.33 - 4.38
بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.03 - 16.13
اليورو 17.90 - 18.10
الجنيه الإسترليني 20.11 - 20.36
الدينار الكويتي 49.52 - 51.29
الريال السعودي 4.17 - 4.29
درهم إماراتي 4.23 - 4.39
بنك الإسكندرية
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.02- 16.12
اليورو 17.86- 18.09
الجنيه الإسترليني 20.07- 20.32
الدينار الكويتي 50.91 - 51.17
الريال السعودي 4.19 - 4.29
درهم إماراتي 4.30 - 4.38
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
شراء- بيع
الدولار الأمريكي 16.01- 16.11
اليورو 17.88- 18.08
الجنيه الإسترليني 20.08- 20.31
الدينار الكويتي 50.56- 51.29
الريال السعودي 4.18 - 4.29
درهم إماراتي 4.33 - 4.38
أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 15.91 - 16.01
دينار كويتي 51.92 - 52.59
ريال سعودي 4.23 - 4.28
جنيه إسترليني 20.05- 20.27
اليورو 17.84 - 18.05
بنك قناة السويس
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 16.03- 16.13
دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 4.77 - 4.81
ريال سعودي 4.12- 4.27
جنية إسترليني 20.11– 20.34
اليورو 17.90- 17.10
أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 16.01- 16.14
اليورو 17.92- 18.07
جنيه إسترليني 20.11- 20.29
ريال سعودي 4.26- 4.30
دينار كويتي 51.94- 52.42
درهم إماراتي 4.36 - 4.39
ونقدم لكم تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي جائت على النحو التالي:
أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الخميس 4 - 6 - 2020:
بنك مصر
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.01- 16.11
يورو 17.88- 18.08
الجنيه الإسترليني 20.08 - 18.08
دينار كويتي 50.56 - 51.29
ريال سعودي 4.18 - 4.29
درهم إماراتي 4.33 - 4.38
بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.03 - 16.13
اليورو 17.90 - 18.10
الجنيه الإسترليني 20.11 - 20.36
الدينار الكويتي 49.52 - 51.29
الريال السعودي 4.17 - 4.29
درهم إماراتي 4.23 - 4.39
بنك الإسكندرية
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.02- 16.12
اليورو 17.86- 18.09
الجنيه الإسترليني 20.07- 20.32
الدينار الكويتي 50.91 - 51.17
الريال السعودي 4.19 - 4.29
درهم إماراتي 4.30 - 4.38
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
شراء- بيع
الدولار الأمريكي 16.01- 16.11
اليورو 17.88- 18.08
الجنيه الإسترليني 20.08- 20.31
الدينار الكويتي 50.56- 51.29
الريال السعودي 4.18 - 4.29
درهم إماراتي 4.33 - 4.38
أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 15.91 - 16.01
دينار كويتي 51.92 - 52.59
ريال سعودي 4.23 - 4.28
جنيه إسترليني 20.05- 20.27
اليورو 17.84 - 18.05
بنك قناة السويس
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 16.03- 16.13
دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 4.77 - 4.81
ريال سعودي 4.12- 4.27
جنية إسترليني 20.11– 20.34
اليورو 17.90- 17.10
أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 16.01- 16.14
اليورو 17.92- 18.07
جنيه إسترليني 20.11- 20.29
ريال سعودي 4.26- 4.30
دينار كويتي 51.94- 52.42
درهم إماراتي 4.36 - 4.39