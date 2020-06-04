أسعار العملات بالبنوك اليوم الخميس 4 - 6 - 2020

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رصدت «الدستور» أرتفاع أسعار الدولار ليتجاوز الـ16 جنيهًا ليسجل أعلى مستوى له منذ 5 أشهر مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ووفقًا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة.ونقدم لكم تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي جائت على النحو التالي:شراء - بيعالدولار الأمريكي 16.01- 16.11يورو 17.88- 18.08الجنيه الإسترليني 20.08 - 18.08دينار كويتي 50.56 - 51.29ريال سعودي 4.18 - 4.29درهم إماراتي 4.33 - 4.38شراء - بيعالدولار الأمريكي 16.03 - 16.13اليورو 17.90 - 18.10الجنيه الإسترليني 20.11 - 20.36الدينار الكويتي 49.52 - 51.29الريال السعودي 4.17 - 4.29درهم إماراتي 4.23 - 4.39شراء - بيعالدولار الأمريكي 16.02- 16.12اليورو 17.86- 18.09الجنيه الإسترليني 20.07- 20.32الدينار الكويتي 50.91 - 51.17الريال السعودي 4.19 - 4.29درهم إماراتي 4.30 - 4.38شراء- بيعالدولار الأمريكي 16.01- 16.11اليورو 17.88- 18.08الجنيه الإسترليني 20.08- 20.31الدينار الكويتي 50.56- 51.29الريال السعودي 4.18 - 4.29درهم إماراتي 4.33 - 4.38شراء - بيعالدولار الأمريكى 15.91 - 16.01دينار كويتي 51.92 - 52.59ريال سعودي 4.23 - 4.28جنيه إسترليني 20.05- 20.27اليورو 17.84 - 18.05شراء - بيعالدولار الأمريكى 16.03- 16.13دينار كويتي 58.18 - 58.50درهم إماراتي 4.77 - 4.81ريال سعودي 4.12- 4.27جنية إسترليني 20.11– 20.34اليورو 17.90- 17.10شراء - بيعالدولار الأمريكى 16.01- 16.14اليورو 17.92- 18.07جنيه إسترليني 20.11- 20.29ريال سعودي 4.26- 4.30دينار كويتي 51.94- 52.42درهم إماراتي 4.36 - 4.39