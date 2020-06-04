رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات بالبنوك اليوم الخميس 4 - 6 - 2020

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:11 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
وسام عطية
طباعة
رصدت «الدستور» أرتفاع أسعار الدولار ليتجاوز الـ16 جنيهًا ليسجل أعلى مستوى له منذ 5 أشهر مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ووفقًا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة.

ونقدم لكم تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي جائت على النحو التالي:

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الخميس 4 - 6 - 2020:

بنك مصر
شراء - بيع

الدولار الأمريكي 16.01- 16.11
يورو 17.88- 18.08
الجنيه الإسترليني 20.08 - 18.08
دينار كويتي 50.56 - 51.29
ريال سعودي 4.18 - 4.29
درهم إماراتي 4.33 - 4.38

بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.03 - 16.13
اليورو 17.90 - 18.10
الجنيه الإسترليني 20.11 - 20.36
الدينار الكويتي 49.52 - 51.29
الريال السعودي 4.17 - 4.29
درهم إماراتي 4.23 - 4.39

بنك الإسكندرية
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 16.02- 16.12
اليورو 17.86- 18.09
الجنيه الإسترليني 20.07- 20.32
الدينار الكويتي 50.91 - 51.17
الريال السعودي 4.19 - 4.29
درهم إماراتي 4.30 - 4.38

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
شراء- بيع

الدولار الأمريكي 16.01- 16.11
اليورو 17.88- 18.08
الجنيه الإسترليني 20.08- 20.31
الدينار الكويتي 50.56- 51.29
الريال السعودي 4.18 - 4.29
درهم إماراتي 4.33 - 4.38

أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
شراء - بيع

الدولار الأمريكى 15.91 - 16.01
دينار كويتي 51.92 - 52.59
ريال سعودي 4.23 - 4.28
جنيه إسترليني 20.05- 20.27
اليورو 17.84 - 18.05

بنك قناة السويس
شراء - بيع

الدولار الأمريكى 16.03- 16.13
دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 4.77 - 4.81
ريال سعودي 4.12- 4.27
جنية إسترليني 20.11– 20.34
اليورو 17.90- 17.10

أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع

الدولار الأمريكى 16.01- 16.14
اليورو 17.92- 18.07
جنيه إسترليني 20.11- 20.29
ريال سعودي 4.26- 4.30
دينار كويتي 51.94- 52.42
درهم إماراتي 4.36 - 4.39

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة زوجة وبنات أحمد فتحى بـ«كورونا»

الجيش الأمريكى يتحرك باتجاه البيت الأبيض لتأمينه ضد المحتجين (فيديو)

وفاة وزير الأوقاف الأسبق محمد عبدالفضيل القوصى

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

الصور

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

رغم تواجدها فى العناية المركزة.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى

الجيش الأمريكى يتحرك باتجاه البيت الأبيض لتأمينه ضد المحتجين (فيديو)

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

إنفوجراف

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

أيام زمان

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

«كوفيد إيفاكس».. تفاصيل تحضير لقاح إيطالى لعلاج كورونا

دراسة بريطانية: الأطفال الأفارقة معرضون لمتاعب كبيرة بسبب كورونا

«بيومودلين تي» يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

منوعات

أنثى فيل حاولت الحصول على طعام.. فنفقت بـ«أناناس مفخخ»

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الغربية 2020.. تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية

بمشاركة أطباء وضباط.. مبادرة شبابية بالفيوم لتغسيل موتى كورونا

من الصاج والخشب.. مهندس يصمم «مركزًا ثقافيًا» بعزبة خير الله

مقالات الرأي
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
خالد عكاشة
غاز شرق المتوسط.. مزيد من تحديات السياسة المعطلة
جلال حمام
رحلة درامية عبر الزمن
المزيد

الثقافة

الأحد.. عرض القائمة النهائية لمبادرة «الفن للخير»

الصباغ يقرأ من «كائنات الليل والنهار» ضمن «الثقافة بين إيديك»

«حذاء إسباني».. رواية جديدة لـ محمد عيسى المؤدب

غدًا.. سهرة مع بوشناق والصقلى وأبوالوفا على قناة «الثقافة» باليوتيوب