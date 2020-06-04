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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 4-6-2020

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:58 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 4-6 -2020، في البنوك العاملة المصرية، حيث سجل سعر صرف الريال 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، حسبما أفاد البنك المركزي المصري.

ويقدم لكم موقع "الدستور" التقرير اليومي لأسعار تداول الريال السعودي اليوم في البنوك العاملة المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم

البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الريال في البنك الأهلي المصري 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك مصر

ووصل في بنك مصر إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

وحقق في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي إلى 4.17 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

واستقر سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان على 4.18 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

بنك البركة

ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.10 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.15 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

وحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

وجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

بنك بلوم

ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول

ووصلت الأسعار في بنك كريدي أجريكول إلى 4.17 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويغطى بالذهب كما أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية دون قيود على عمليات التحويل النقدي، ويتم إصداره من خلال فئتين عملات ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، وعملات معدنية نقدية عبارة عن هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

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