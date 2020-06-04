سعر الريال السعودى اليوم الخميس 4-6-2020

سعر الريال السعودي اليوم

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البنك التجاري الدولي CIB

بنك التعمير والإسكان

بنك البركة

مصرف أبوظبي الإسلامي

بنك المصرف المتحد

بنك الإسكندرية

بنك بلوم

الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول

يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 4-6 -2020، في البنوك العاملة المصرية، حيث سجل سعر صرف الريال 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، حسبما أفاد البنك المركزي المصري.سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.وجاء سعر الريال في البنك الأهلي المصري 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.ووصل في بنك مصر إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.وحقق في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.ووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي إلى 4.17 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.واستقر سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان على 4.18 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.10 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.15 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.وحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.وجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.ووصلت الأسعار في بنك كريدي أجريكول إلى 4.17 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويغطى بالذهب كما أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية دون قيود على عمليات التحويل النقدي، ويتم إصداره من خلال فئتين عملات ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، وعملات معدنية نقدية عبارة عن هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".