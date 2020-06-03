الطبيب محمود سامي: مجدي يعقوب وعد بزيارتي.. «قاللي أنت رمز»

قال الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره أثناء علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، إن الدكتور مجدي يعقوب وعد بزيارته عند انتهاء أزمة تفشي الفيروس.وأضاف سامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "قال لي متابع حالتك وأنت رمز من رموز مصر، مقدر تضحياتك، وأول فرصة هأجي أزورك، لكن إحنا حاليا في مرحلة عزل".ولفت سامي إلى أن الدكتور محمد غنيم، تواصل معه أيضا، وقال له: "أنت فخر لنا ولازم أقابلك إن شاء الله".وأعرب الطبيب محمود سامي، عن سعادته باتصال علمي الطب مجدي يعقوب ومحمد غنيم، ومدى سعادته بتقديرهما له.وكشف سامي، أمس، في مداخلته مع الإعلامي شريف عامر، عن أنه يتمنى لقاء السير مجدي يعقوب الذي يعتبره مثله الأعلى.