رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الطبيب محمود سامي: مجدي يعقوب وعد بزيارتي.. «قاللي أنت رمز»

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:33 م
الدكتور محمود سامي
الدكتور محمود سامي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره أثناء علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، إن الدكتور مجدي يعقوب وعد بزيارته عند انتهاء أزمة تفشي الفيروس.

وأضاف سامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "قال لي متابع حالتك وأنت رمز من رموز مصر، مقدر تضحياتك، وأول فرصة هأجي أزورك، لكن إحنا حاليا في مرحلة عزل".

ولفت سامي إلى أن الدكتور محمد غنيم، تواصل معه أيضا، وقال له: "أنت فخر لنا ولازم أقابلك إن شاء الله".

وأعرب الطبيب محمود سامي، عن سعادته باتصال علمي الطب مجدي يعقوب ومحمد غنيم، ومدى سعادته بتقديرهما له.

وكشف سامي، أمس، في مداخلته مع الإعلامي شريف عامر، عن أنه يتمنى لقاء السير مجدي يعقوب الذي يعتبره مثله الأعلى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتقال رئيس الإكوادور الأسبق في قضية فساد مرتبطة بكورونا

مصادر: تدهور حالة رجاء الجداوي.. ونقلها للعناية المركزة

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

وزيرة البيئة: تعيين مسئول للنفايات بمستشفيات عزل كورونا

الصور

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

الصحة: 36 وفاة و1079 إصابة جديدة بكورونا

الوزراء: الإعلان عن خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد الأسبوع المقبل

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

إنفوجراف

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

أيام زمان

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

نجم الساعة

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الصحة

«بيومودلين تي» يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

منوعات

من الصاج والخشب.. مهندس يصمم «مركزًا ثقافيًا» بعزبة خير الله

رابط الحصول على نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني 2020

تعرف على تردد قناة MBC 5 على «نايل وعرب سات»

إسبانيا الأولى عالميًا كأنظف مياه فى العالم

مقالات الرأي
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
خالد عكاشة
غاز شرق المتوسط.. مزيد من تحديات السياسة المعطلة
جلال حمام
رحلة درامية عبر الزمن
المزيد

الثقافة

الصباغ يقرأ من «كائنات الليل والنهار» ضمن «الثقافة بين إيديك»

«حذاء إسباني».. رواية جديدة لـ محمد عيسى المؤدب

غدًا.. سهرة مع بوشناق والصقلى وأبوالوفا على قناة «الثقافة» باليوتيوب

أكاديمية الشعر تصدر «صوت أسمر» للشاعر عبدالمنعم الأمير