أيتن عامر توجه رسالة لمروجى شائعات وفاة رجاء الجداوى

انتقدت الفنانة أيتن عامر، نشر تفاصيل غير صحيحة عن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، بعد نقلها للعناية المركزة، ونشر شائعات عن وفاتها جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.ونشرت أيتن عامر، تصريح ابنة رجاء الجداوي، الذي تؤكد فيه أن والدتها لم تفقد الوعي، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "ربنا يشفيكي ويعافيكي وترجعي لنا بألف سلامة، يا رب ادعولها والنبي كل مرة بينتشر خبر غلط قلبنا بيوجعنا وبنبقى هنموت من الخوف ليكون بجد، بلاش تنشروا خبر دون التأكد".وأضافت أيتن: "هتستفيد إيه يعني لو أنت اللي سبقت غيرك بنشر خبر مفجع زي ده؟ كدة يعني أنت جامد وجبت التايهة! ربنا يهديكوا مش هقول ربنا يعمل فيكوا اللي بتعملوه فينا لأن بجد ده إحساس بشع، كلنا أعصابنا بايظة وتعبانين وقلقانين على حبايبنا وأهلنا وولادنا متجيش أنت تزودها بخبر ملوش لازمة".