كشف خالد شقير، مراسل قناة "extra news"، في مارسيليا، آخر مستجدات فيروس كورونا في فرنسا، تعيش فرنسا أجواء إيجابية شبه طبيعية منذ الأمس، حيث شهدت فرنسا الازدحام في الفنادق والمحلات والمطاعم والشوارع الفرنسية ووسائل المواصلات مع الاحتفاظ بالتباعد الاجتماعي والجسدي، وارتداء الكمامات في المناطق المغلقة، بالإضافة إلى عودة الحياة إلى المنطقة البرتقالية بعد أن كانت حمراء.وأضاف مراسل اكسترا نيوز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الأربعاء، تسجيل 107 حالات وفاة صدم الكثير من المتابعين، لكنه رقم طبيعي، يمثل المتوفين في المستشفيات ودور المسنين".وأشار إلى أنه بالنسبة لعدد الخارجين من الغرف المركزة يستمر في التناقص، كما أن الصحة الفرنسية تسيطر على الفيروس.وأوضح حالات الاصابة اليوم في فرنسا بالرغم من عودة الفرنسيين للشواطئ وفتح الحدائق، من الوضع الطبيعي أن ترتفع الإصابات بصورة أو بأخرى لكن الحفاظ على التباعد الاجتماعي والجسدي وارتداء الكمامات مازال مستمرا، والفرنسيون يحاولون التعايش مع الفيروس.