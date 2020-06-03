وزير الدفاع الأمريكي: ندين مقتل فلويد.. وندعم التظاهرات السلمية دون تخريب

جدد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إدانته لحادث مقتل المواطن من أصل إفريقي، جورج فلويد.وأضاف «إسبر»، في مؤتمر صحفي عقده، مساء الأربعاء، والمذاع عبر فضائية "extra news"«ندين عملية مقتل جورج فلويد، ويجب أن نتجاوز العنصرية».وأوضح أن المؤسسة العسكرية ملتزمة بحماية حقوق المواطنين والممتلكات العامة، مضيفًا: «نحن ضد عمليات التخريب، ومع التظاهرات السلمية».وقُتل الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، الأسبوع الماضي في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد ركع ضابط شرطة على رقبته لأكثر من ثماني دقائق.وأثار الحادث المروع العديد من الاضطرابات في الولايات المتحدة، لتمتد وتشمل جميع أنحاء العالم؛ وذلك احتجاجًا على المعاملة الوحشية لأصحاب البشرة السمراء.