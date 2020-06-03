بوش تعليقًا على المظاهرات: عادات التفوق العرقي تقسم أمريكا

علق الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش، لأول مرة بالعلن على الاحتجاجات الأمريكية بسبب مقتل جورج فلويد، قائلًا: "لقد حان الوقت لأمريكا لدراسة إخفاقاتنا المأساوية".وأضاف بوش، في بيان له، أنه وزوجته يشعران بالكرب من الخنق الوحشي لجورج فلويد، وأنهما منزعجان من الظلم والخوف اللذين يخنقان البلاد، وفقًا لما نقلته العربية نت.وتابع بوش "مع ذلك، فقد قاومنا الرغبة في التحدث علنًا، لأن هذا ليس الوقت المناسب لنا لإلقاء المحاضرات، لقد حان الوقت بالنسبة لنا للاستماع، لقد حان الوقت لكي تدرس أمريكا إخفاقاتنا المأساوية، وكما نفعل سنرى أيضًا بعض نقاط قوتنا التعويضية"، وفقًا لما نقلته العربية، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه أمريكا منذ فترة طويلة هو توحيد الناس من خلفيات مختلفة جدًّا في دولة واحدة تتساوى فيها العدالة والفرص.وأكد بوش، فى بيانه، أن عقيدة وعادات التفوق العرقي، كادت أن تقسم أمريكا، ولا تزال تهدد الاتحاد، متابعًا "إن الأجوبة على المشاكل الأمريكية نجدها من خلال الارتقاء إلى مستوى المثل الأمريكية إلى الحقيقة الأساسية، وهي أن جميع البشر خلقوا متساوين ووهب الله بعض الحقوق، يشكك الكثيرون في عدالة بلدنا، ولسبب وجيه، يرى السود الانتهاك المتكرر لحقوقهم دون استجابة عاجلة وكافية من المؤسسات الأمريكية".