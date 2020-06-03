90 % حصة الأسلحة الحديثة فى «الدائرة العسكرية الروسية» خلال 2028

أعلن قائد الدائرة العسكرية الشرقية بوزارة الدفاع الروسية، جينادي جيدكو، أن حصة الأسلحة الحديثة لدى قوات الدائرة ستصل إلى 90% بحلول عام 2028.وأضاف المسئول العسكري الروسي، في تصريح أدلى به، اليوم الأربعاء، لصحيفة "النجم الأحمر"- لسان حال وزارة الدفاع الروسية- أنه "بحلول عام 2028 يتعين ألا تقل حصة الأسلحة الحديثة في "الدائرة" عن 90%.وأوضح أن حصة الأسلحة الحديثة في الدائرة العسكرية الشرقية تبلغ حاليا حوالي 60%، مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية ليست الحصول على المعدات العسكرية فحسب، وإنما إعداد الكوادر التي ستستخدمها.يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدد- في وقت سابق- مهمة إيصال حصة الأسلحة الحديثة في القوات المسلحة الروسية إلى 70% مع نهاية العام الحالي 2020.