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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

90 % حصة الأسلحة الحديثة فى «الدائرة العسكرية الروسية» خلال 2028

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:29 ص
روسيا
روسيا
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أعلن قائد الدائرة العسكرية الشرقية بوزارة الدفاع الروسية، جينادي جيدكو، أن حصة الأسلحة الحديثة لدى قوات الدائرة ستصل إلى 90% بحلول عام 2028.

وأضاف المسئول العسكري الروسي، في تصريح أدلى به، اليوم الأربعاء، لصحيفة "النجم الأحمر"- لسان حال وزارة الدفاع الروسية- أنه "بحلول عام 2028 يتعين ألا تقل حصة الأسلحة الحديثة في "الدائرة" عن 90%.

وأوضح أن حصة الأسلحة الحديثة في الدائرة العسكرية الشرقية تبلغ حاليا حوالي 60%، مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية ليست الحصول على المعدات العسكرية فحسب، وإنما إعداد الكوادر التي ستستخدمها.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدد- في وقت سابق- مهمة إيصال حصة الأسلحة الحديثة في القوات المسلحة الروسية إلى 70% مع نهاية العام الحالي 2020.

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