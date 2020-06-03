كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

شهدت طرق ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، بعض الكثافات المرورية المتحركة، وسط انتشار الخدمات المرورية التي تعمل على سحب الكثافات وتنظيم حركة المرور.وظهرت كثافات متحركة بالمحور من ناهيا لنفق فودافون والطريق الدائري من المنيب إلى الصحراوي والدائري من بهتيم للمرج والمحور من كوبري مايو للدائري.ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين، تحت إشراف العميد فؤاد الطيب، مدير إدارة البحث الجنائي.