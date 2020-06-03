كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:29 ص
حسام التمساحطباعة
شهدت طرق ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، بعض الكثافات المرورية المتحركة، وسط انتشار الخدمات المرورية التي تعمل على سحب الكثافات وتنظيم حركة المرور.
وظهرت كثافات متحركة بالمحور من ناهيا لنفق فودافون والطريق الدائري من المنيب إلى الصحراوي والدائري من بهتيم للمرج والمحور من كوبري مايو للدائري.
ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.
كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين، تحت إشراف العميد فؤاد الطيب، مدير إدارة البحث الجنائي.
وظهرت كثافات متحركة بالمحور من ناهيا لنفق فودافون والطريق الدائري من المنيب إلى الصحراوي والدائري من بهتيم للمرج والمحور من كوبري مايو للدائري.
ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.
كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين، تحت إشراف العميد فؤاد الطيب، مدير إدارة البحث الجنائي.