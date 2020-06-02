«سافران» الفرنسية لمكونات الطائرات تشطب 5000 وظيفة

أعلنت شركة سافران الفرنسية لصناعة مكونات الطائرات، بما في ذلك المحركات والمقاعد، شطب 5000 وظيفة خارج فرنسا، في ظل تراجع الطلب العالمي على الطائرات.وأشارت المتحدثة باسم الشركة إلى أن خطة شطب الوظائف تشمل المكسيك وبريطانيا والولايات المتحدة.وذكرت وكالة بلومبرج أن سافران ستشطب 3000 وظيفة في المكسيك، في حين لن تشطب أي وظائف في فرنسا التي تستعين فيها الشركة بعمال مؤقتين.كانت سافران قد أعلنت يوم 28 مايو الماضي تراجع إيراداتها خلال أبريل الماضي بنسبة 50 في المئة سنويا بسبب تداعيات جائحة كورونا.