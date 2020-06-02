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عمرو محمود ياسين يهنئ والده بعيد ميلاده

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:15 م
عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
سناء إسماعيل
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حرص الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، على تهنئة والده الفنان الكبير محمود ياسين بعيد ميلاده، وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وقال عمرو ياسين، في تهنئته: "النهاردة عيد ميلاد محمود ياسين.. أبويا الغالي اللي من غيره لم أكن لأسوى أي شيء".

وأضاف: "ربنا يحفظك ويطيل في عمرك ويخليك ليا.. كل سنة وأنت طيب"، وأرفق تغريدته بمجموعة صور من طفولته برفقة والده الفنان محمود ياسين، وحصدت الصور على العديد من التعليقات التي هنأت الفنان الكبير بعيد ميلاده.

يذكر أن محمود ياسين، من مواليد 2 يوينو 1941، والفنان الكبير له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية.

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