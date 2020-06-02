«الجارديان»: ترامب «إمبراطور مجنون» يحرض على العنف

اعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الثلاثاء، في مقال منشور على صفحاتها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح الآن مثل "الإمبراطور المجنون".وأشار المقال إلى أن ترامب ظهر أمس من مخبئه بالبيت الأبيض، لافتا إلى أنه بقي متحصنًا فيه لساعات طويلة، في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات التي وصلت إلى محيط البيت الأبيض.كما قال المقال إن "ترامب" لديه سجل حافل من المواقف التي قام من خلالها بالتحريض على العنف، مشيرًا إلى أنه خلال حملة الرئيس الأمريكي في عام 2016، شجع مناصريه على مهاجمة المحتجين في تجمعات ولاية أيوا، بعدها بمدينة لاس فيغاس قال ترامب إن حراس الأمن كانوا "لطيفين للغاية" مع أحد المحتجين، وأضاف "أريد أن ألكمه في وجهه".أردف المقال بالصحيفة البريطانية:" ثلاثة محتجين رفعوا قضية على ترامب لتعرضهم للعنف بعد مغادرتهم أحد تجمعاته الانتخابية في ولاية كنتاكي"، موضحًا أن عندما أصبح ترامب رئيسًا، دأب على تشجيع أفراد الشرطة على استخدام العنف ضد المواطنين المحبوسين قائلا في أحد المواقف: "لا تكونوا لطيفين معهم بشكل مبالغ فيه".ووفقا للمقال، فإن قدرة الرئيس ترامب على إنهاء العنف اليوم لا تختلف كثيرًا عن قدرته على السيطرة على جائحة أدت إلى وفاة أكثر من مئة ألف أمريكي، أو قدرته على توفير وظائف لإنقاذ أكثر من 40 مليون أمريكي عاطل.