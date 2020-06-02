«لا للعنصرية».. كندة علوش تتضامن مع جورج فلويد ضحية العنصرية بأمريكا

أعلنت الفنانة السورية كندة علوش عن تضامنها مع المواطن الأمريكي جورج فلويد، الذي راح ضحية العنف على يد شرطي أمريكي أبيض في ولاية مينيسوتا.ونشرت كندة علوش صورة سوداء بها قلوب، من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "‏#blackouttuesday #لا_للعنصرية #solidarity#alllivesmatter".وشهدت الأيام الماضية تضامن العديد من النجوم واللاعبين في الدوري الألماني، بجانب فريق ليفربول الإنجليزي، مع قضية جورج فلويد صاحب البشرة السمراء الذي قتل على يد الشرطة الأمريكية، واندلعت بسببه مظاهرات عارمة في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب مقتله.