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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات بالبنوك اليوم الثلاثاء 2 - 6 - 2020

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:52 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
وسام عطية
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ارتفعت أسعار الدولار وباقي العملات، خاصة الدينار الكويتي والجنيه الاسترليني، من 8 قروش لـ 12 قرشًا، في البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 2 - 6 - 2020.

ونقدم لكم في "الدستور" تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 2 - 6 - 2020، والتي جائت على النحو التالي:

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم:

أسعار العملات بالبنك المركزي

شراء - بيع

الدولار الأمريكى 15.86 - 15.99

اليورو 17.63 - 17.77

جنيه إسترليني 19.65- 19.82

ريال سعودي 4.22- 4.26

دينار كويتي 51.45 - 51.92

درهم إماراتي 4.31 - 4.35

بنك مصر

شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.86- 1596

يورو 17.59- 17.80

جنيه إسترليني 19.54- 19.82

دينار كويتي 50.15- 51.79

ريـال سعودي 4.14- 4.25

درهم إماراتي 4.29- 4.34

بنك الإسكان والتعمير

شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.88- 15.98

اليورو 17.64- 17.87

الجنيه الإسترليني 19.56- 19.84

الدينار الكويتي 50.17- 51.58

الريال السعودي 4.10- 4.24

درهم إماراتي 4.20- 4.36

بنك الإسكندرية

شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.87 - 15.97

اليورو 17.58- 17.81

الجنيه الإسترليني 19.53- 19.84

الدينار الكويتي 50.91 - 51.17

الريال السعودي 4.15 - 4.25

درهم إماراتي 4.26- 4.34

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

شراء- بيع

الدولار الأمريكي 15.86- 15.96

يورو 17.59- 17.80

جنيه إسترليني 19.54- 19.89

دينار كويتي 50.01 - 51.79

ريـال سعودي 4.14 - 4.25

درهم إماراتي 4.29- 4.43

أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول

شراء - بيع

الدولار الأمريكى 15.88 - 15.98

دينار كويتي 51.92 - 52.59

ريال سعودي 4.21 - 4.25

جنيه إسترليني 19.57 - 19.85

اليورو 17.62 - 17.82

بنك قناة السويس

شراء - بيع

دينار كويتي 58.18 - 58.50

درهم إماراتي 4.77 - 4.81

الدولار الأمريكى 15.88 - 15.98

ريـال سعودي 4.11 - 4.25

جنية إسترليني 19.26– 19.48

اليورو 17.62- 17.82

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