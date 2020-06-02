أسعار العملات بالبنوك اليوم الثلاثاء 2 - 6 - 2020
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:52 ص
وسام عطيةطباعة
ارتفعت أسعار الدولار وباقي العملات، خاصة الدينار الكويتي والجنيه الاسترليني، من 8 قروش لـ 12 قرشًا، في البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 2 - 6 - 2020.
ونقدم لكم في "الدستور" تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 2 - 6 - 2020، والتي جائت على النحو التالي:
أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم:
أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 15.86 - 15.99
اليورو 17.63 - 17.77
جنيه إسترليني 19.65- 19.82
ريال سعودي 4.22- 4.26
دينار كويتي 51.45 - 51.92
درهم إماراتي 4.31 - 4.35
بنك مصر
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.86- 1596
يورو 17.59- 17.80
جنيه إسترليني 19.54- 19.82
دينار كويتي 50.15- 51.79
ريـال سعودي 4.14- 4.25
درهم إماراتي 4.29- 4.34
بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.88- 15.98
اليورو 17.64- 17.87
الجنيه الإسترليني 19.56- 19.84
الدينار الكويتي 50.17- 51.58
الريال السعودي 4.10- 4.24
درهم إماراتي 4.20- 4.36
بنك الإسكندرية
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.87 - 15.97
اليورو 17.58- 17.81
الجنيه الإسترليني 19.53- 19.84
الدينار الكويتي 50.91 - 51.17
الريال السعودي 4.15 - 4.25
درهم إماراتي 4.26- 4.34
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
شراء- بيع
الدولار الأمريكي 15.86- 15.96
يورو 17.59- 17.80
جنيه إسترليني 19.54- 19.89
دينار كويتي 50.01 - 51.79
ريـال سعودي 4.14 - 4.25
درهم إماراتي 4.29- 4.43
أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 15.88 - 15.98
دينار كويتي 51.92 - 52.59
ريال سعودي 4.21 - 4.25
جنيه إسترليني 19.57 - 19.85
اليورو 17.62 - 17.82
بنك قناة السويس
شراء - بيع
دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 4.77 - 4.81
الدولار الأمريكى 15.88 - 15.98
ريـال سعودي 4.11 - 4.25
جنية إسترليني 19.26– 19.48
اليورو 17.62- 17.82
ونقدم لكم في "الدستور" تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 2 - 6 - 2020، والتي جائت على النحو التالي:
أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم:
أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 15.86 - 15.99
اليورو 17.63 - 17.77
جنيه إسترليني 19.65- 19.82
ريال سعودي 4.22- 4.26
دينار كويتي 51.45 - 51.92
درهم إماراتي 4.31 - 4.35
بنك مصر
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.86- 1596
يورو 17.59- 17.80
جنيه إسترليني 19.54- 19.82
دينار كويتي 50.15- 51.79
ريـال سعودي 4.14- 4.25
درهم إماراتي 4.29- 4.34
بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.88- 15.98
اليورو 17.64- 17.87
الجنيه الإسترليني 19.56- 19.84
الدينار الكويتي 50.17- 51.58
الريال السعودي 4.10- 4.24
درهم إماراتي 4.20- 4.36
بنك الإسكندرية
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.87 - 15.97
اليورو 17.58- 17.81
الجنيه الإسترليني 19.53- 19.84
الدينار الكويتي 50.91 - 51.17
الريال السعودي 4.15 - 4.25
درهم إماراتي 4.26- 4.34
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
شراء- بيع
الدولار الأمريكي 15.86- 15.96
يورو 17.59- 17.80
جنيه إسترليني 19.54- 19.89
دينار كويتي 50.01 - 51.79
ريـال سعودي 4.14 - 4.25
درهم إماراتي 4.29- 4.43
أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 15.88 - 15.98
دينار كويتي 51.92 - 52.59
ريال سعودي 4.21 - 4.25
جنيه إسترليني 19.57 - 19.85
اليورو 17.62 - 17.82
بنك قناة السويس
شراء - بيع
دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 4.77 - 4.81
الدولار الأمريكى 15.88 - 15.98
ريـال سعودي 4.11 - 4.25
جنية إسترليني 19.26– 19.48
اليورو 17.62- 17.82