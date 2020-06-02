أسعار العملات بالبنوك اليوم الثلاثاء 2 - 6 - 2020

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم:



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ارتفعت أسعار الدولار وباقي العملات، خاصة الدينار الكويتي والجنيه الاسترليني، من 8 قروش لـ 12 قرشًا، في البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 2 - 6 - 2020.ونقدم لكم في "الدستور" تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 2 - 6 - 2020، والتي جائت على النحو التالي:شراء - بيعالدولار الأمريكى 15.86 - 15.99اليورو 17.63 - 17.77جنيه إسترليني 19.65- 19.82ريال سعودي 4.22- 4.26دينار كويتي 51.45 - 51.92درهم إماراتي 4.31 - 4.35شراء - بيعالدولار الأمريكي 15.86- 1596يورو 17.59- 17.80جنيه إسترليني 19.54- 19.82دينار كويتي 50.15- 51.79ريـال سعودي 4.14- 4.25درهم إماراتي 4.29- 4.34شراء - بيعالدولار الأمريكي 15.88- 15.98اليورو 17.64- 17.87الجنيه الإسترليني 19.56- 19.84الدينار الكويتي 50.17- 51.58الريال السعودي 4.10- 4.24درهم إماراتي 4.20- 4.36شراء - بيعالدولار الأمريكي 15.87 - 15.97اليورو 17.58- 17.81الجنيه الإسترليني 19.53- 19.84الدينار الكويتي 50.91 - 51.17الريال السعودي 4.15 - 4.25درهم إماراتي 4.26- 4.34شراء- بيعالدولار الأمريكي 15.86- 15.96يورو 17.59- 17.80جنيه إسترليني 19.54- 19.89دينار كويتي 50.01 - 51.79ريـال سعودي 4.14 - 4.25درهم إماراتي 4.29- 4.43شراء - بيعالدولار الأمريكى 15.88 - 15.98دينار كويتي 51.92 - 52.59ريال سعودي 4.21 - 4.25جنيه إسترليني 19.57 - 19.85اليورو 17.62 - 17.82شراء - بيعدينار كويتي 58.18 - 58.50درهم إماراتي 4.77 - 4.81الدولار الأمريكى 15.88 - 15.98ريـال سعودي 4.11 - 4.25جنية إسترليني 19.26– 19.48اليورو 17.62- 17.82