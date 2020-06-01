محمد فؤاد عن أزمة كورونا: «إحنا زعلنا ربنا أوي» (فيديو)

قال الفنان محمد فؤاد، إنه يتعامل مع فيروس كورونا مثله مثل بقية المصريين يتواجد في المنزل ويستخدم الكمامة والكحول.ووصف محمد فؤاد، فيروس كورونا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": " ده اختبار من ربنا وإحنا محظوطين في الاختبار"، وتابع: "إحنا زعلنا ربنا زيادة عن اللزوم، وربنا كبير وممكن ينقذ البشرية عشان ست طيبة أو راجل طيب بياكل عيش وربنا يزيح الغمة".وكشف محمد فؤاد، أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم أغنية جديدة يضع اللمسات الأخيرة عليها الآن.