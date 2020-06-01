«المالية» تتوقع ارتفاع مخصصات دعم السلع التموينية والخبز 8.1 %

كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي (20202021) أنه من المتوقع ارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز في العام الجاري بنحو 8.1 % لتصل لـ87 مليار جنيه عن العام المالي 20172018 في ضوء قيمة الدعم النقدي المقدم لأصحاب البطاقات التموينية.ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال العام المالي 20192020 لتصل لنحو 211 مليار جنيه منها نحو 140 مليار جنيه استثمارات ممولة بعجز «اقتراض حكومي» بمعدل نمو سنوي يبلغ 41%، كما من المتوقع ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 17% خلال العام المالي 20192020 لتلبية احتياجات المواطنين.