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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ علم انتشار الأوبئة: الشهر الحالى حاسم لحدوث ذروة كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:51 م
كورونا
كورونا
هدير شعراوي
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه لا يجب الفزع من زيادة أعداد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، حيث إن نسبة الارتفاع ما زالت ثابتة، موضحا أن كل 10 أشخاص ينقلون العدوى إلى 14 غيرهم.

وأضاف أستاذ علم انتشار الأوبئة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن ما يقلقنا عدم انكسار زيادة العدد في الإصابات بعد مرور أسبوعين، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية حتى نكسر حدة المرض، ويقل معدل نقل العدوى بين المواطنين.

وأضاف "عنان"، أننا حاليًا في مرحلة التصاعد حتى نصل إلى الذروة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، معقبا: "المشكلة أن الذروة تطول معانا.. الشهر ده هو الحاسم لحدوث الذروة".

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