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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: ضبط أعلاف وأدوية بيطرية فاسدة بالجيزة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:38 ص
الدكتور طارق سليمان
الدكتور طارق سليمان
عبدالناصرمحمد
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أعلن الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بتكثيف حملات التفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأعلاف، فقد وردت معلومات عن قيام أحد مصانع الأعلاف بمحافظة الجيزة بتصنيع أعلاف من خامات منتهية الصلاحية ومخازن الأعلاف غير مرخص لهما بذلك.

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وشرطة البيئة، والمسطحات وداهمت القوة المصنع حيث تبين المصنع يعمل بدون ترخيص وتم ضبط 177 طن مواد خام منتهية الصلاحية واعلاف معدة للتداول، و10 أطنان مواد خام لإضافات أعلاف منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط مخزن أدوية بيطرية به 4376 عبوة مقلدة ومغشوشة بكمية 4.376 طن، بالإضافة إلى 14.5 طن مواد خام لتصنيع الأدوية منهم (2.5 طن) مواد منتهية الصلاحية، ومخزنين أخريين فى نفس المحافظة بهما 5 آلاف طن أعلاف معدة للتداول والمخازن غير مرخصة من قبل وزارة الزراعة وقد تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها.

وأضاف في تصريحات له اليوم أن وزارة الزراعة تعمل على ضبط إيقاع صناعة الأعلاف وتداولها بهدف الحصول على منتج علفى جيد طبقا للمعايير والضوابط والمواصفات القياسية، والواجب تسجيله بالوزارة وتصنيعه فى مصانع مرخص لها بذلك ليحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى وتناسلى ومناعى سواء كان للحيوان أو للطائر أو الأسماك،وفى ظل الرقابة والتفتيش المفاجئ الذى يقوم به لجان دورية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف.

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