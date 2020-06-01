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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«أمن القاهرة»: منع المواطنين من دخول أقسام الشرطة دون كمامة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:34 ص
أمن
أمن
هدير مصطفي
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شدد اللواء أشرف الجندي، مدير أمن العاصمة، على كافة القيادات الامنية بمديرية أمن القاهرة بالتنبيه على كافة الضباط بأقسام الشرطة والوحدات والمراكز الشرطية الثابتة، ومكاتب السجل المدني، ووحدات المرور بعدم السماح لأي مواطن بالدخول دون ارتداء كمامة طبية، منعا لانتشار العدوى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما وضعت مديرية أمن القاهرة خطة للتعامل مع الخارجين عن القانون بكل حسم ومنع التجمعات وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة، والتي قضت بمنع أي تجمعات سواء في الحدائق العامة والمتنزهات أو الشواطئ حفاظا على أرواح المواطنين من فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".

ووجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بضرورة تواجد كافة القيادات الإشرافية بمديرية الأمن بالتواجد الميداني في شوارع المحافظة طوال الوقت.

- غرفة إدارة الأزمات

واعتمدت مديرية أمن القاهرة خطة أمنية عالية المستوى يتم تنفيذها بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وضباط البحث الجنائي على مدار الساعة، على أن يتم متابعة كافة الإجراءات من خلال غرفة إدارة الأزمات حرصا لمنع أي تجمعات حفاظا على حياة المواطنين.

- استثناء المطاعم من الغلق والعمل عن طريق "الدليڤري"

وتنتشر الخدمات الأمنية في الشوارع وخاصة في أوقات الحظر والتشديد على إغلاق المحلات في تمام الخامسة، ماعدا محلات المأكولات تعمل على مدار الساعة عن طريق خدمة الدليڤري وغير مسموح بتجمع المواطنين داخل المطاعم نهائيا، بينما تنتشر دوريات أمنية وأكمنة ثابتة ومتحركة بالشوارع الكبرى لضبط المخالفين خاصة في وقت حظر التجول، وتنتشر قوات من إدارة المرور على الطرق الصحراوية والرئيسية للمساعدة في عملية منع التجمعات أو القيام برحلات

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