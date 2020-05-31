توزيع أدوية «بروتوكول علاج كورونا» على المصابين بأشمون في المنوفية

بدأت اليوم لجنة العزل المنزلي التابعة لمديرية الصحة بمركز أشمون في المنوفية، توزيع الأدوية المقررة من وزارة الصحة على المصابين بفيروس كورونا المستجد، والمقرر لهم العلاج داخل المنازل، نظرًا لاستقرار حالتهم الصحية.وأجرت الدكتور فاطمه مرزوق، مديرة إدارة أشمون الصحية ورئيس لجنة العزل، جولة على الحالات وفريقها المعاون من الطب الوقائي الدكتور محمد أبو اليمن، ومساعدة الرائدات الريفيات، بتوزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية لمن أثبتت التحاليل إيجابية إصابته.وأوضحت مديرة إدارة أشمون الصحية، في بيان لها، إلى عمل حجر منزلي للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستج بقرى مركز أشمون، مؤكدة على أن محتويات الحقيبة من أدوية "البروتوكول العلاجي" تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، فيما أوضحت أن فرق الطب الوقائي سوف تقوم بدورها في متابعة مرضى العزل المنزلي، وتسهيل أمور التحاليل الدورية.