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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الجندي: منكرو عذاب القبر يرفضون أحاديث النبي

الأحد 31/مايو/2020 - 06:44 م
خالد الجندي
خالد الجندي
سناء إسماعيل
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قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن البعض ينكر عذاب القبر وهم المعتزلة والعلمانيون والقرآنيون والماديون.

وأضاف خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»: «المشكلة في إثبات عذاب القبر وعدمه ليست في نص الآية لأن أي آية في القرآن نوعان منها محكمة ومتشابهة الأولى التي لا تحتمل معنى آخر، والثانية التي تحتمل أكثر من معنى وهذا ذكره الإمام المواردي في تفسيره».

وتابع: «البعض لا يؤمن بعذاب القبر وأدلتهم لا تنهض بمستوى الأدلة الواردة في الكتاب والسنة مثل وباء كورونا المنتشر يوجد وباء إنكار السنة ظهر من فترة ويرفضون أي حديث يقوله النبي عليه السلام وحجتهم صحة الإسناد لكلام للنبي، وهذا ليس قضيتهم هم ولدينا علماء الحديث وظيفتهم إثبات صحة الإسناد، عن طريق البحث والتدقيق ويؤكدن هل الحديث منسوب أم لا وما هو وضعه».

وعن زيارة المقابر قال إنها زيارة لنا وليس لهم وهناك رأيان حول زيارة القبور الأول أن الموتى يشعرون ويردون التحية وهذا فريق، وفريق آخر يقول إنهم لا يشعرون بالزيارات.

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