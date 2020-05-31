موسكو تدين اعتداء الشرطة الأمريكية على مراسل روسي

استنكرت وزارة الخارجية الروسية ما قامت به شرطة مدينة مينيابوليس الأمريكية من استهداف لمراسل وكالة أنباء "ريا- نوفوستي" الروسية، بمواد مسيلة للدموع، مباشرة في وجهه، معتبرة أن هذا مظهر من مظاهر القسوة غير المبررة.وشددت الخارجية الروسية على أن استخدام وسائل خاصة من قبل ضباط إنفاذ القانون الأمريكيين، ضد ممثلي وسائل الإعلام بعد أن قدموا بطاقة الصحافة، أمر غير مقبول.في وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن شرطة مينيابوليس، تعمدت استخدام مواد مسيلة للدموع ضد الصحفيين من طاقم تليفزيون "في آي سي إي" ومراسل وكالة "ريا نوفوستي"، ميخائيل تورغييف، وذلك عقب تفريق الاحتجاج.وكانت السلطات الأمريكية قد فرضت حظر التجوال في عدد من المدن الكبرى يوم أمس السبت عندما نزل المحتجون إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم لوفاة رجل أسود ظهر في مقطع فيديو وهو يجد صعوبة في التنفس بينما يجثو رجل شرطة أبيض على رقبته.