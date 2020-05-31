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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: توزيع الكمامات بسعر الجملة ومجانًا للمواطنين

الأحد 31/مايو/2020 - 04:59 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السيارات المخصصة لنقل ودفن ضحايا كورونا، سواء التابعة لهيئة الإسعاف المصرية بإجمالي 4 سيارات أو التابعة للجمعيات الأهلية بإجمالي 12 سيارة، رافقه خلالها الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب مديري الإسعاف والتضامن الاجتماعي وأيضًا رؤساء الجمعيات المسئولة.

جاء ذلك تنفيذًا للقرارات والتوجيهات التي صدرت في اجتماع نهاية الأسبوع الماضي لتوحيد جهود إدارة الأزمة لوضع آلية متكاملة تساهم بخدمة المواطن والتعامل السريع والآمن والإنساني مع حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ أسوان على ضرورة اكتمال منظومة مواجهة هذه الجائحة من خلال تلاحم وتكاتف الجميع بما يساهم في بعث الطمأنينة لدى المواطنين بأنه سيتم التعامل السريع مع أي حالات طارئة بما يحافظ على سلامتهم وحمايتهم من إنتشار المرض، بالإضافة إلى مراعاة الجانب الإنسانى بالحفاظ على آدمية وكرامة أى حالات وفاة بنقلها ودفنها تحت إشراف الطب الوقائى.

وأشار المحافظ إلى أن توجيهاته صدرت بالتنسيق بين الصحة والإسعاف والجمعيات الخيرية للتدخل بنقل ودفن المتوفيين بإصابة كورونا من خلال التواصل مع الأطقم الصحية المتواجدة بغرفة العمليات الرئيسية على الخط الساخن 114، وأيضًا خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955، وهو الذى يتزامن مع قيام الطب الوقائي بتدريب أحد العاملين أو أكثر داخل كل مستشفى على أعمال الغسل والتكفين لأى متوفى مصاب بالكورونا، علاوة على مراجعة وإصلاح العاطل منها سواء من خلال المحافظة أو المجتمع المدني.

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