الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل «فلويد» بإنحنائه

على طريقتهم، قدم رجال الشرطة الأمريكية الاعتذار عما بدر من بعض أفرادها تجاه المواطن الأمريكى من الأصول الإفريقية جورج فلويد.وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، صورا تعكس محاولات الشرطة تقديم الاعتذار عما بدر من بعض أفرادها تجاه المواطن الأمريكى.ونشر رواد تويتر، عدة صور لأفراد الشرطة وهم ينحنون على ركبهم فى الشوارع لتقديم الاعتذار للشعب على واقعة قتل فلويد.وخاصة أن تلك القضية أشعلت الاحتجاجات فى أكثر من 20 مدينة أمريكية، وترتب عليها تصاعد وتيرة العنف وأعمال الشغب والسلب والنهب للمحال التجارية فى هذه المدن.ويظهر رجال الشرطة فى الصور المتداولة، وهم يجلسون على ركبهم ويخفضون رءوسهم للأسفل اعتذارا عن تلك الواقعة، ويشاركهم فى إحدى اللقطات مجموعة من المواطنين الذين انحنوا بجوارهم.