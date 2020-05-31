بعد قليل.. «سعفان» يتابع إجراءات الوقاية من كورونا بمصانع العاشر

تنطلق بعد قليل، جولة تفقدية لوزير القوى العاملة محمد سعفان، يزور خلالها بعض المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالمدن الصناعية.ويرافق الوزير، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر، واللواء صلاح عبد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات النساجون الشرقيون، وعدد من أصحاب المصانع ورجال الأعمال بالمدينة.ومن المقرر، أن يعقد الوزير لقاءا مع أعضاء جمعية المستثمرين بالعاشر، يعقبها جولة تفقدية بعدد من المصانع، للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، وذلك في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك.