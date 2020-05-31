سول: اليابان لاتزال صامتة حيال دعوة رفع قيود التصدير

قال مسئولون من كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن اليابان لم ترد بعد على دعوة سول المجددة للتراجع سريعًا عن قيود التصدير التي فرضتها عليها، خلال نزاع بينهما حول مشكلة العمل القسري خلال فترة الحرب، على الرغم من اقتراب الموعد النهائي للرد.وكانت سول قد منحت طوكيو، في وقت مبكر من الشهر الجاري، موعدًا نهائيًا حتى نهاية مايو؛ لرفع قيود التصدير التي فرضتها اليابان في يوليو الماضي على ثلاث مواد صناعية رئيسية في خطوة انتقامية من جانبها، بسبب خلاف بين البلدين حول العمل القسري وقت الحرب، كما قامت اليابان بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.وقال مسئول من وزارة التجارة الكورية: "إننا نفتح قنوات للحوار حتى في عطلة نهاية الأسبوع"، مضيفًا أن كوريا الجنوبية تنتظر رد اليابان حتى منتصف الليل، "في الوقت الراهن، لا نعلم إذا ما كانت اليابان سترد أم لا، ولا نعلم كيف سيكون ردها".ويرى مراقبو الصناعة أنه من غير المرجح أن تغير اليابان موقفها في الوقت الذي لم يظهر فيه الخلاف حول قضية العمل القسري أي علامات على الحل.وفرضت اليابان هذه القيود على التصدير بعد حكم محكمة كورية عليا على الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري من الكوريين أثناء فترة الاحتلال الياباني لكوريا الممتد من 1910 وحتى 1945.ويرى الخبراء أنه في حالة عدم تقديم اليابان ردًا إيجابيًا، قد تستأنف كوريا الجنوبية مراحل شكواها المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية.وكانت كوريا الجنوبية قد قررت، في نوفمبر الماضي، تعليق دعوتها التي قدمتها إلى منظمة التجارة العالمية وتأجيل إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، على أمل تحقيق انفراجة في الأزمة.