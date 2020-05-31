أمريكا تسجل 960 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، 960 حالة وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز التي تتّخذ بالتيمور مقرًا، وبذلك يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 103،758.وأحصت الولايات المتحدة رسميًّا 1،769،776 إصابة بالفيروس، أي أكثر بكثير من أيّ دولة أخرى، حسب إحصاء الجامعة.ودعا الاتّحاد الأوروبي واشنطن إلى إعادة النظر في قرار قطع علاقتها بمنظمة الصحة العالمية التي يتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمسايرة الصين في أزمة كورونا.ونفّذ ترامب الذي علّق مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة العالمية، تهديده بقطع العلاقات مع المنظمة الأممية، والولايات المتحدة هي أول مساهم في المنظمة.وأكد ترامب أمام صحفيّين "أنّنا سنُعيد توجيه هذه الأموال إلى احتياجات أخرى ملحّة في مجال الصحّة العامّة في العالم".