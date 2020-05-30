أحمد موسى عن أعداد كورونا: ستتزايد الإصابات

توقع الإعلامي أحمد موسى، أن تزيد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" الفترة المقبلة، موضحًا: "الأعداد ستزيد وذاهبين صوب الأرقام الكبيرة.. والفيروس لا يعلم أحد أوله من آخره".وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، إنه لا يهم التزاحم ولكن ما يهم هو ارتداء الكمامة، مؤكدا أن الحل في يد المواطن أولا وعاشرا من خلال ارتداء الكمامة وليس مع الحكومة ووزيرة الصحة.ولفت الإعلامي إلى أنه لن يتم السماح لأي مواطن بركوب المترو دون أن يكون مرتديا كمامته، كما تم عمل علامات ترشد المواطنين من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مصر لم تبدأ العزل المنزلي إلا مؤخرا بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.